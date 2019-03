Red Sonja: il regista Bryan Singer estromesso dal progetto

Sono anni che si parla di un nuovo film su Red Sonja di cui ancora abbiamo vivida nella memoria la versione trash del 1985 intitolata Yado con Brigitte Nielsen e Arnold Schwarzenegger. Questo personaggio femminile dei fumetti Marvel creato nel 1973 condivide l'universo di Conan il Barbaro e il motivo per cui la produzione stenti a partire è dovuto all'insuccesso del Conan del 2011 con Jason Momoa. Il progetto però non è stato abbandonato, anche grazie al grande riscontro di pubblico ottenuto da Wonder Woman che ha convinto la Millennium Film a non mollare Red Sonja, un film su una barbara diavolessa con la spada che potrebbe avere un forte appeal per il pubblico, a maggior ragione ora che l'eroina protagonista di Captain Marvel ha sbancato il box office. Lo scorso settembre era stato trovato in Bryan Singer il nuovo regista per il film, ma i produttori oggi hanno fatto un passo indietro nei suoi confronti.

Licenziato dal set di Bohemian Rhapsody a tre settimane dalla fine delle riprese (ufficialmente per assenteismo e per i crescenti disaccordi con cast e troupe), sulla testa di Singer restano sempre pendenti le accuse di molestie sessuali nei confronti di ragazzi adolescenti. Quando il caso Harvey Weinstein esplose, pare che molti addetti ai lavori dell'industria di Hollywood dicessero "bene, il prossimo è Bryan Singer". In effetti il suo nome uscì fuori, quando alcuni uomini pubblicamente raccontarono gli abusi subiti risalenti agli anni 90 e 2000. A parte l'episodio legato al film sui Queen (per cui il regista ha mantenuto la firma nei titoli di coda, ma nessuno l'ha menzionato nei vari discorsi di ringraziamenti dei premi, tra Golden Globe e Oscar), sembrava fino ad oggi che Hollywood concedesse il benificio del dubbio a Singer. La Millennium Film ha però annunciato ieri di essere stata costretta ad estrometterlo da Red Sonja perché, con il suo nome legato al progetto, non è stato possibile trovare un accordo con una società di distribuzione per portare il film nelle sale statunitensi.