Red Snake: il 18 giugno arriva on demand il film di guerra con la nostra Maya Sansa

Ispirato alla vera storia del Premio Nobel Nadia Murad, il film della regista francese Caroline Fourest sarà disponibile sulle principali piattaforme streaming.

Uscirà in anteprima assoluta sulle principali piattaforme streaming il 18 giugno Red Snake, che è una coproduzione tra Francia, Belgio e Italia ed è scritto e diretto Caroline Fourest, al suo primo film di finzione dopo 21 documentari.

Red Snake, che sarà visibile su Sky, TIMVision, Chili, Google Play, YouTube, Rakuten Tv, Huawei Video e Infinity, è ispirato alla vera storia Nadia Murad, ventisettenne yazida Premio Nobel per la Pace nel 2018. Quanto a Caroline Fourest, tra le redattrici del periodico settimanale satirico francese Charlie Hebdo durante gli anni dell'affaire delle caricature di Maometto, è un personaggio molto conosciuto in Francia, una giornalista femminista da sempre schierata contro tutti gli integralismi religiosi, l'antisemitismo e per i diritti gay.

Fra le protagoniste di Red Snake c'è anche la nostra Maya Sansa, affiancata da Dilan Gwyn (Zara), Esther Garrel, Camélia Jordana, Nanna Blondell e Noush Skaugen. Il film sarà disponibile in streaming per 4 settimane.

Ecco la sinossi del film:

Red Snake racconta la vicenda di Zara, una giovane Yazidi rapita e venduta come schiava sessuale a un guerrigliero jihādista. La ragazza, spinta dalla volontà di salvare il fratello, tenuto prigioniero e addestrato per diventare un bimbo soldato, riesce miracolosamente a scappare. Sceglie la strada delle armi e si unisce a una squadra di combattenti donne molto temute e determinate a lottare contro i guerriglieri dell'Isis. Di origini e religioni diverse, queste coraggiose eroine hanno dolorose ferite da sanare. Nel corso di tanti agguati condurranno una guerra epica contro questa fanatica ideologia e scopriranno il gran potere che hanno sui militanti jihādisti, terrorizzati all'idea di essere uccisi da donne.