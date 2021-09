Red Notice: il primo teaser trailer del film Netflix con Dwayne Johnson, Gal Gadot e Ryan Reynolds

News Cinema

In arrivo il 12 novembre su Netflix, Red Notice si mostra nel primo teaser trailer in italiano.

Scritta e diretta dal Rawson Marshall Thurber di Skyscraper, l'action comedy Red Notice si presenta nel primo teaser trailer italiano. Il film, che vanta il più alto budget speso da Netflix, avrebbe dovuto toccare molte location in giro per il mondo, ma a causa dell'arrivo della pandemia le riprese si sono bloccate dopo quattro settimane di lavorazione. Mancavano all'appello ancora un paio di mesi che avrebbero previsto alcune location italiane tra Roma e la Sardegna, quando il nostro paese stava entrando nel severo primo lockdown del 2020. Cast e troupe di Red Notice hanno ripreso il lavoro a metà settembre dello scorso anno negli studios di Atlanta, riuscendo a terminare a metà novembre con un grande lavoro di riscostruzioni scenografiche per replicare alcuni luoghi simbolo di Roma (Castel Sant'Angelo).

