Red Notice: foto ufficiale e data di uscita del film Netflix con Dwayne Johnson, Gal Gadot e Ryan Reynolds

Abbiamo una data di uscita di Red Notice e una foto posata con i suoi tre attori protagonisti.

Vi sarà ormai giunto all'orecchio il titolo Red Notice, ma vi rinfreschiamo la memoria. Il film che vanta il più alto budget speso da Netflix, è una commedia d'azione in cui Dwayne Johnson interpreta un agente dell'Interpol che dà la caccia a un truffatore internazionale interpretato da Ryan Reynolds. Insieme a loro è protagonista del film anche Gal Gadot nel ruolo di una donna misteriosa, abile nel furto di pezzi d'arte. Ecco, fino qui avrete capito che molto di quel budget siano servito per i compensi delle tre mega star di Hollywood. Ma come è nello stile del servizio streaming e di ogni cosa che Dwayne Johnson faccia, non è certo un progetto privo di ambizioni.

Scritto e diretto dal Rawson Marshall Thurber di Skyscraper, Red Notice avrebbe dovuto toccare molte location in giro per il mondo, ma dopo il primo mese di riprese la produzione si è fermata per l'arrivo della pandemia. Mancavano all'appello ancora un paio di mesi che avrebbero previsto alcune location italiane tra Roma e la Sardegna, quando il nostro paese era entrato da poco nel severo primo lockdown del 2020. Cast e troupe di Red Notice hanno ripreso il lavoro a metà settembre dell'anno scorso negli studios di Atlanta, riuscendo a terminare a metà novembre con un grande lavoro di riscostruzioni scenografiche per replicare alcuni luoghi simbolo di Roma (Castel Sant'Angelo).

Red Notice: trama, foto ufficiale e data di uscita del film Netflix

Anticipata dai suoi protagonisti sui personali account social, è ora disponibile la prima foto ufficiale (che vedete qui sotto) di Red Notice. Si tratta di uno scatto posato con Johnson, Gadot e Reynolds nei panni dei loro personaggi in quella che si direbbe una sala museale con pezzi d'arte pronti per essere trafugati. È stata annunciata anche la data di uscita: Red Notice sarà disponibile su Netflix a partire dal 12 novembre 2021. Questa la sinossi ufficiale: "Un Red Notice emesso dall'Interpol è un avviso globale per dare la caccia e catturare i criminali più ricercati al mondo. Ma quando un'audace rapina riunisce il miglior profiler dell'FBI (Johnson) e due criminali rivali (Gadot, Reynolds), non si può dire cosa accadrà".