Red Notice: Dwayne Jonson nella prima foto dal set che ha riaperto i battenti

Dwayne Johnson posta su Instagram una foto che lo ritrae sul set di Red Notice, il film Netflix che è tornato in lavorazione dopo la pausa Covid-19.

E’ passato oltre un mese dal giorno in cui, con un video, Dwayne Johnson ha annunciato la ripresa della lavorazione di Red Notice, ringraziando Netflix, il cast, la troupe. Adesso l'attore, che nel frattempo ha divelto il cancello di casa perché aveva fretta e non riusciva ad aprirlo, posta su Instagram la prima foto ufficiale dal set. L'immagine ritrae ovviamente un momento di pausa fra una scena e l'altra, visto che The Rock è bardato contro il Covid-19. Non soltanto ha la mascherina FFP2, ma anche la visiera. Nella lunga didascalia Johnson scrive: "Il mondo è cambiato e così il nostro modo di lavorare - abbiamo ufficialmente ripreso la lavorazione di RED NOTICE. E’ stata una prima settimana di lavoro molto produttiva, ma non certo priva di angoscia e ansia, ma nel complesso la nostra incredibile troupe non ha perso la concentrazione né la disciplina, e per l'intera settimana è stata ineccepibile. Abbiamo applicato le più severe procedure di sicurezza anti Covid di tutta Hollywood, ma, come ho detto ieri alla troupe, siamo ancora in fase beta senza un manuale di istruzioni COVID da consultare. Siamo una squadra svelta - che impara strada facendo e scriveremo la guida su come girare al meglio una grossa produzione durante una pandemia. Sono fiero di affiancare quotidianamente ogni componente della nostra troupe in questo film che cambia il modo di lavorare. Nel frattempo continuerò a sbagliare le battute e a fingere di ascoltare il mio regista/sceneggiatore @rawsonthurber mentre mi mostra il bersaglio da colpire".

Ovviamente, insieme a Gal Gadot e Ryan Reynolds, che recitano con lui nel film su agente dell'Interpol sulle tracce di uno dei ladri d'arte più ricercati al mondo, Dwayne Johnson ha fatto il tampone prima di cominciare a girare. L'attore non ha gradito l'invasivo esame, tanto che ha raccontato: "Il dottore ti infila il tampone nel naso, abbastanza in profondità da solleticare i tuoi ricordi d’infanzia".

Red Notice, che è diretto da Rawson Marshall Thurber, ha un budget stellare, compreso fra i 160 e i 200 milioni di dollari, e segna l’esordio sia di Johnson che di Gal Gadot in un film in streaming. Quanto a Ryan Reynolds, è al suo secondo titolo Netflix dopo 6 Underground.