Red Notice: Dwayne Johnson annuncia il ritorno sul set con un video

La lavorazione del film Netflix Red Notice riprenderà a metà settembre: lo rende noto con un video Dwayne Johnson, che è protagonista del film con Ryan Reynolds e Gal Gadot.

Dwayne Johnson, che ha accompagnato le nostre vite durante i lunghi mesi di pandemia con i suoi post su Instagram, rende noto, attraverso un video condiviso sul social, che le riprese di Red Notice ripartiranno a metà settembre.

Se ben ricordate, l’action comedy che, con i suoi 160 milioni di dollari di budget, è il film più costoso di Netflix fino a questo momento era stato bloccato, anche perché avrebbe dovuto portare cast e troupe in giro per il mondo. Dwayne Johnson, Gal Gadot e Ryan Reynolds dovevano persino venire a girare in Italia, muovendosi fra i colli intorno a Roma e la Sardegna. Ovviamente sono rimasti confinati a Los Angeles insieme al regista Rawson Marshall Thurber. Ora però ci si dovrebbe rimettere all'opera, rispettando, ovviamente, le norme di sicurezza.

Nella didascalia che accompagna il video Dwayne Johnson scrive: "Si torna al lavoro. Disciplinati, attenti, ottimisti", spiegando che riprendere a girare è una decisione difficile perché c'è bisogno di grande attenzione per salvaguardare la salute di ognuno. Nel video l'attore ringrazia i suoi collaboratori e Netflix, che hanno contribuito a creare una "quarantine bubble" (bolla di quarantena) per chi è impegnato sul set . Dwayne Johnson parla poi dell’isolamento a cui si è sottoposto insieme alla moglie, alle figlie e alla mamma, che era particolarmente a rischio per via di una battaglia contro il cancro ai polmoni fortunatamente vinta. Per la "quarantine bubble" The Rock e Netflix hanno chiesto consiglio e lumi alla NBA (la National Basketball Association), la principale lega professionistica di pallacanestro degli Stati Uniti d'America e del Canada, che ha confinato i suoi giocatori a Orlando, in Florida, nel magico mondo di Disney World.

Red Notice, che è basato su una sceneggiatura dello stesso Rawson Marshall Thurber e prodotto da Dwayne Johnson, racconta la storia di un agente dell'Interpol sulle tracce di uno dei ladri d'arte più ricercati al mondo. Quando viene emesso un mandato di arresto a livello mondiale, la caccia all'uomo comincia.

Fonte Video: account Instagram di Dwayne "The Rock" Johnson