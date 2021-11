Red Notice batte il record di visioni su Netflix, tra i film non in lingua inglese l'italiano Yara è al primo posto

News Cinema

Dwayne Johnson, Ryan Reynolds e Gal Gadot festeggiano il record di Red Notice, film più visto in assoluto su Netflix nel primo weekend dall'arrivo sul servizio streaming.

Con 148,7 milioni di ore di visione, la commedia d'azione Red Notice è diventata il film più visto in assoluto su Netflix (che lo ha prodotto con 169 milioni di dollari) nel primo weekend dall'arrivo sulla piattaforma. Il film dura due ore e possiamo dunque affermare che sono approssimativamente 74 milioni le persone sparse negli oltre 190 territori in cui opera il colosso streaming che lo hanno visto. È importante sottolineare il termine "approssimativamente", perché il conteggio delle ore non fa distizione tra gli abbonati. Uno stesso account può aver mandato in play il film due o tre volte, a seconda del membro della famiglia che era seduto dalla alla TV o con il suo tablet in mano, alzando il conto delle ore.

Inizialmente Netflix rendeva pubblici i numeri basandosi sui primi due minuti di visione di un contenuto. Questo parametro è stato abbandonato e ora il conteggio si fa sulle complessive ore di visione. Azzerando il contatore ogni sette giorni, il servizio streaming diffonde i dati settimanalmente sui film e sulle serie più viste dai propri abbonati. Una suddivisione viene fatta tra contenuti in lingua inglese e non in lingua inglese. La classifica relativa a quest'ultima categoria mostra il film italiano Yara al primo posto con 17,9 milioni di ore di visione. Il film di Marco Tullio Giodana, alla seconda settimana dall'arrivo in streaming, è una produzione originale Netflix racconta la storia vera dell'omicidio della 13enne Yara Gambirasio avvenuto nel febbraio del 2011.

Qui sotto il trailer di Red Notice, più in basso il trailer di Yara.

Red Notice: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD