Red Nose Day Actually: le foto di scena del sequel di Love Actually

Torniamo a parlare di Red Nose Day Actually, il sequel in forma di cortometraggio di Love Actually che Richard Curtis ha appena finito di girare e che andrà in onda il 24 marzo su BBC One e pui sull'americana NBC il 25 maggio.

Il breve film, che riprenderà i destini dei personaggi introdotti nel 2003, è un'iniziativa legata all'associazione benefica Comic Relief e organizzata per il Red Nose Day, la giornata dedicata al foundraising per bambini e ragazzi che vivono in condizioni di disagio e che cade, appunto, il 24 marzo in Inghilterra e negli USA il 25 maggio.

Nel cast ci sono quasi tutti gli interpreti dell'originale (da Hugh Grant a Liam Neeson, da Keira Knightley a Rowan Atkinson, da Colin Firth a Bill Nighy). Manca invece Emma Thompson, che ha rifiutato di tornare per rispetto dello scomparso Alan Rickman, che in Love Actually era suo marito.

Di Red Nose Actually sono state diffuse alcune foto di scena, dalle quali possiamo ricavare qualche preziosa informazione: Hugh Grant è ancora Primo Ministro e ancora legato sentimentalmente a Natalie, e il Rufus di Rowan Atkinson non ha smesso di fare il commesso. E poi c'è una sorpresa! Emma Freud, che è la moglie di Richard Curtis e collaboratrice alla sceneggiatura, ha postato su twitter una foto delle scarpe di uno dei protagonisti del sequel accompagnata dalla domanda: indovinate chi è? Siamo certi che si tratti della vecchia leggenda del rock Billy Mack (impersonata da Bill Nighy).