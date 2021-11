Red: il trailer ufficiale del nuovo film Disney-Pixar

News Cinema

Arriva nei cinema italiani il 10 marzo 2022 Red, il secondo film Pixar diretto da una donna, che poi si chiama Domee Shi. Ecco il trailer ufficiale del film.

Turning Red, che poi in Italia diventa semplicemente Red, debutterà nei cinema della penisola il prossimo 10 marzo, e qui di seguito vi mostriamo un il trailer ufficiale di questo film Disney-Pixar.

Scritto e diretto da Domee Shi, la stessa che nel 2018 aveva vinto l'Oscar per il miglior corto animato col delizioso Bao che accompagnava Gli Incredibili 2, e che ha lavorato a lungo come animatrice per la Pixar, il film è un divertente e tenero racconto di formazione che vede protagonista una ragazza 13enne di nome Mei Lee, che proprio quando sta per iniziare quello che per lei potrebbe essere l'anno in cui la sua vita sboccia, scopre che per un via di un particolare e centenario percorso familiare si tramuta in un gigantesco panda rosso quando non riesce a controllare le sue emozioni.

A cercare di supportarla in questa difficile e particolare fase della sua pubertà, una mamma superprotettiva, che spesso finisce per l'infastidire la figlia adolescente.

Red: il trailer ufficiale in italiano e in versione originale del film