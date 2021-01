Red Dot: il trailer del thriller d'azione svedese in arrivo su Netflix

News Cinema

Debutterà in streaming l'11 febbraio su Netflix Red Dot, un thriller d'azione che arriva dalla Svezia e che che racconta di una giovane coppia che vede la sua vacanza tra le nevi svedesi tramutarsi in un incubo quando dei misteriosi cecchini iniziano a prenderli - letteralmente - di mira.

Red Dot - che prende il titolo dal puntino rosso dei mirini laser che perseguita i protagonisti - è diretto da Alain Darborg, che lo ha anche sceneggiato assieme a Per Dickson, e vede protagonisti Anastasios Soulis e Nanna Blondel, l'attrice che vedremo anche nel cast del cinecomic Marvel Black Widow.

Red Dot: il trailer originale del film

La trama ufficiale di Red Dot

Red Dot è un thriller d'azione ambientato nelle montagne svedesi e segue David e Nadja, una giovane coppia alle prese con problemi coniugali. La gravidanza di Nadja rappresenta l'occasione per ravvivare il loro rapporto, quindi decidono di partire per una vacanza sciistica nelle magnifiche distese del Nord della Svezia. Ma dopo un semplice alterco con due cacciatori locali, la loro romantica gita si trasforma poco a poco in un incubo. Presto un puntino laser rosso appare nella loro tenda, costringendoli a fuggire nella fredda e spietata natura selvaggia. Completamente isolati tra le montagne, sono inseguiti da pericolosi cecchini. Durante questa sadica caccia, il passato della coppia torna a perseguitarli.