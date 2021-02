Red Dot: chi è Nanna Blondell, attrice svedese che vedremo in Black Widow

News Cinema

Classe 1986, l'attrice svedese di origini ghanesi è protagonista in Red Dot, un thriller ricco di colpi di scena da poco sbarcato su Netflix.

Da poco approdato su Netflix, il thriller Red Dot è il primo film svedese distribuito esclusivamente dal servizio streaming con la N rossa. Red Dot è una storia ambientata nell'innevato nord della Svezia ed è piuttosto ricca di colpi di scena, con capovolgimenti narrativi che variano la posizione morale dei personaggi. È un film sanguinoso, centrato sulla vendetta in cui non ci sono sostanzialmente cattive persone, ma ad essere cattive, guaste, sbagliate, sono le decisioni prese un po' da tutti.

Il film è co-sceneggiato e diretto da Alain Darborg e interpretato da Anastasios Soulis e Nanna Blondell nei panni della giovane coppia David e Nadja. I due cercano un momento di pace, per ritrovare una serenità nel rapporto e pianificano un'escursione in mezzo alla natura imbiancata. Nel tragitto verso la loro destinazione, incontrano a un distributore di carburante un paio di ragazzi con cui hanno uno scambio di battute non gradevole. Facendo manovra, David urta il loro pick-up ammaccando leggermente il paraurti e questo è l'inizio di una vacanza che andrà come non avrebbe dovuto. Ma la storia di Red Dot ha in serbo non poche sorprese, tanto per i protagonisti quanto per gli spettatori.

Red Dot: chi è l'attrice Nanna Blondell che vedremo in Black Widow

Se il mondo non fosse stato travolto dalla pandemia, oggi parleremo di Nanna Blondell in Red Dot come quell'attrice vista in Black Widow accanto a Scarlett Johansson. Invece, la chiusura dei cinema e il rinvio di molti film, tra cui il nuovo appuntamento con il film Marvel, ci stanno portando a conoscere prima la Blondell con questo thriller di Netflix.

Nata il 6 agosto 1986, Nanna Blondell è un'attrice svedese di origini ghanesi. Si è laureata all'Accademia di Arte Drammatica di Stoccolma e ha iniziato ad avere i primi ingaggi professionali nel 2005. È stata VJ per il canale svedese di MTV per poi prendere parte a diverse produzioni televisive del suo paese, arrivando ad avere al 2019 venti voci in curriculum tra serie TV e TV movie. Parallelamente ha portato avanti il lavoro sul palcoscenico recitando in nove pièce teatrali. Il primo film per il cinema arriva nel 2014, seguito subito da una produzione internazionale intitolata Red Snake. Poi fa numerosi provini per Black Widow fino ad ottenere una parte di cui non conosciamo ancora i dettagli.