Rebecca: prime foto e sinossi ufficiale del film Netflix tratto dal romanzo di Daphne du Maurier

News Cinema

Dopo l'inarrivabile Alfred Hitchcock, è il regista inglese Ben Wheatley a confrontarsi con la storia di Rebecca. Nel cast Lily James, Arnie Hammer e Kristin Scott Thomas. Il film debutterà il streaming su Netflix il 21 ottobre.

Il più famoso (e il più bello) degli adattamenti del romanzo di Daphne du Maurier è e rimarrà sempre il Rebecca - la prima moglie di Alfred Hitchcock. Ma, fatte le debite proporzioni, c'è da sperare in bene anche per il nuovo Rebecca targato Netflix, che debutterà in streaming sulla piattaforma il 21 ottobre e di cui vi presentiamo le prime immagini e la sinossi ufficiale.

A dirigere il nuovo Rebecca c'è Ben Wheatley, regista inglese che da tempo vi segnaliamo come uno dei maggiori talenti in circolazione. È quello, per capirci, di film come il bellissimo horror Kill List, di Free Fire e dell'High-Rise che ha portato al cinema "Condominio" di Ballard con Tom Hiddleston, Jeremy Irons e Sienna Miller nel cast.

L'adattamento del romanzo di Daphne du Maurier è stato curato dalla Jane Goldman di Kick-Ass e Kingsman, in collaborazione con Joe Shrapnel e Anna Waterhouse, mentre nel cast ci sono Lily James, Armie Hammer, Sam Riley, Kristin Scott Thomas e Ann Dowd.

Rebecca: prime foto ufficiali del film Netflix



















Rebecca: la sinossi ufficiale del film Netflix