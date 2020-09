Rebecca: l’intrigante e avvolgente trailer del thriller con Armie Hammer e Lily James

News Cinema

E’ appena stato diffuso il trailer di Rebecca, il film con Armie Hammer e Lily James che porta al cinema il romanzo di Daphne du Maurier Rebecca - La prima moglie, già diventato l'omonimo thriller di Hitchcock.

Il film di Alfred Hitchcock Rebecca - La prima moglie, celeberrimo adattamento del romanzo omonimo di Daphne Du Maurier, è un film difficile da eguagliare o addirittura superare, ma il trailer della nuova versione cinematografica del libro, intitolata Rebecca e con protagonisti Armie Hammer e Lily James, ci lascia intuire che siamo in presenza di un thriller molto promettente e pieno di suspence. La storia ci viene raccontata così come ce l'aspettiamo, ma essendo trascorsi diversi lustri dal capolavoro del maestro del brivido, che uscì nel 1940, c'è naturalmente più spazio per un po’ di sensualità e per luci e colori caldi, che vanno a sostituire l'iconico bianco e nero. Quanto agli interpreti principali, hanno certamente un compito arduo, perché chiamano al confronto con il tenebroso Sir Laurence Olivier e con una Joan Fontaine incerta, insicura e spaventata. Ma anche loro sembrano all'altezza della sfida lanciata dal regista inglese Ben Wheatley.

Chi tuttavia cattura in particolar modo la nostra attenzione è Kristin Scott Thomas nei panni della cattiva del film: la governante del castello di Manderlay, dove Massimo de Winter risiede e dove la presenza della sua prima consorte Rebecca è a dir poco ingombrante. La signora Danvers dell'attrice britannica non è meno inquietante di quella impersonata da Judith Anderson, soprattutto quando dice: "Mi domando cosa penserebbe (la signora) di lei, che le ha rubato il marito e usa il suo nome".

Rebecca debutterà su Netflix e arriverà in alcune sale cinematografiche il prossimo 21 ottobre. La sceneggiatura è di Jane Goldman, Joe Shrapnel e Anna Waterhouse, e nel cast ci sono anche Tom Goodman-Hill, Keeley Hawes, Sam Riley e Ann Dowd. Il regista, che si è divertito a mescolare i generi, considera il film soprattutto una grande storia d'amore. Siamo curiosi di scoprire cosa ne penserà l’Academy, che tributò alla trasposizione hitchcockiana 11 candidature, tributandole poi la statuetta per il miglior film e quella per la migliore fotografia, andata a George Barnes.

Dopo un'appassionata avventura romantica a Monte Carlo con l'affascinante vedovo Maxim de Winter (Armie Hammer), una giovane sposina (Lily James) arriva a Manderley, l'imponente tenuta di famiglia del nuovo marito, situata su una ventosa costa inglese. Ingenua e inesperta, inizia a familiarizzare con le trappole della sua nuova vita, ma si ritrova a combattere l'ombra della prima moglie di Maxim, l'elegante e cortese Rebecca, la cui ossessionante eredità è tenuta in vita dalla sinistra governante di Manderley, la signora Danvers (Kristin Scott Thomas ). Diretto da Ben Wheatley (High Rise, Free Fire) e prodotto da Working Title Films (Emma, Darkest Hour), REBECCA è un thriller psicologico ipnotizzante e magnificamente reso basato sull'amato romanzo gotico di Daphne du Maurier del 1938.