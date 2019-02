Rebecca Hall reciterà in Night House, horror prodotto da David S. Goyer

Rebecca Hall sarà la protagonista del thriller/horror indipendente Night House, progetto che sarà diretto da David Bruckner (The Ritual) e prodotto da David S. Goyer. La sceneggiatura è stata scritta da Ben Collins e Luke Piotrowski. Quest’ultimo si è fatto notare per lo script di un film curioso e angosciante come Super Dark Times, presentato due anni fa al Tribeca Film Festival. La trama principale di Night House vede una vedova iniziare a scoprire gli orribili segreti del marito appena deceduto. Le riprese dovrebbero cominciare il prossimo maggio.

Candidata al Golden Globe per Vicky Cristina Barcelona di Woody Allen, la Hall è tornata a lavorare col regista newyorkese nel suo ultimo, “scomparso” A Rainy Day in New York. Nel cast anche Timothée Chalamet. L’attrice non è comunque nuova all’horror: qualche anno fa infatti era stata protagonista del divertente 1921 – Il mistero di Rookford. Tra i suoi prossimi impegni c’è anche il colossal annunciato Godzilla vs. King Kong e l’esordio alla regia Passing. Quest’ultimo progetto vedrà protagoniste due attrici di talento come Ruth Negga e Tessa Thompson.