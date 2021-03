Rebecca Hall nel trailer dell'horror The Night House

News Cinema

Presentato al Sundance del 2020, il film è diretto da David Bruckner e negli Stati Uniti debutterà nelle sale il prossimo 16 luglio.

Al Sundance del 2020 era stato presentato un film horror interpretato da Rebecca Hall intitolato The Night House. Ora, a più di un anno - e che anno - di distanza, dagli Stati Uniti arriva la notizia che il film debutterà nelle sale americane il prossimo 16 luglio: e la notizia arriva accompagnata da trailer e poster del film.

Diretto da David Bruckner (il regista di Il rituale) e prodotto da David S. Goyer, The Night House è stato sceneggiato da da Ben Collins e Luke Piotrowski, e racconta di una vedova alle prese con la scoperta degli orribili segreti del marito appena deceduto.

Scossa dalla morte inaspettata di suo marito, Beth (Rebecca Hall) viene lasciata sola nella casa in riva al lago che l'uomo aveva costruito per lei. Beth cerca di tenersi su e andare avanti: ma poi arrivano gli incubi. Visioni inquietanti di una presenza in casa che la chiama a sé, facendole cenno con fascino spettrale. Contro il parere dei suoi amici, inizia a rovistare tra le cose di suo marito, desiderosa di risposte. Ciò che trova sono segreti strani e inquietanti: un mistero che è determinata a svelare. The Night House è interpretato da Rebecca Hall (Holmes & Watson, Christine), Sarah Goldberg (Barry, Elementary), Vondie Curtis Hall (Die Hard 2, Eve's Bayou), Evan Jonigkeit (Togetherish, Sweetbitter) e Stacy Martin (Vox Lux, Nymphomaniac).