Ready Player Two: il sequel di Ready Player One è in preparazione

Ernest Cline, sceneggiatore e autore del romanzo alla base di Ready Player One, annuncia che anche il suo libro Ready Player Two arriverà al cinema.

Siete pronti per una bella abbuffata di cultura pop? Se la risposta è sì, sappiate che Ready Player One avrà un sequel. La notizia arriva da Ernest Cline, autore del romanzo da cui Steven Spielberg ha tratto il film di fantascienza del 2018, nonché sceneggiatore dello stesso. La fonte di ispirazione sarà il romanzo, sempre di Cline, "Ready Player Two", che in Italia sarà disponibile dal 7 gennaio 2021.

Ma veniamo al nuovo film. Durante un'intervista al sito Inverse lo scrittore avrebbe dichiarato: "Al momento il progetto è nelle fasi iniziali, soprattutto perché adesso Hollywood si trova in una specie di limbo, ma quello che posso dirvi è che l'esperienza del primo film è stata molto divertente per tutti". Ernest Cline non ha rivelato se a dirigere Ready Player Two sarà Steven Spielberg né se lui stesso firmerà il copione. Certo, se il progetto dovesse passare in altre mani, sarebbe un gran peccato.

Interpretato da Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn, Lena Waithe, Mark Rylance, Letitia Wright e Simon Pegg, Ready Player One ha incassato quasi 583 milioni di dollari in tutto il mondo a partire da un budget di 175. Sembra normale quindi che la Warner Bros. voglia un secondo film.

Ecco la trama del romanzo "Ready Player Two":

Dopo aver vinto la gara organizzata dal fondatore di OASIS James Halliday, Wade Watts fa una scoperta destinata a cambiare tutto. Nascosta tra i forzieri di Halliday, in attesa che il suo erede la scopra, si trova una tecnologia che è destinata nuovamente a cambiare il mondo intero, rendendo OASIS mille volte più straordinario e in grado di creare ancora più dipendenza di quanto a Wade sembrasse possibile. Con questa arrivano un nuovo indovinello e una nuova sfida, un ultimo ultimo easter egg di Halliday che indica l'esistenza di un nuovo e misterioso premio. In attesa c'è però anche un nuovo e inaspettato rivale, incredibilmente potente e pericoloso, in grado di uccidere milioni di persone per ottenere ciò che vuole. La vita di Wade e il futuro di OASIS sono nuovamente in pericolo, ma questa volta c'è in ballo anche il futuro dell'umanità.