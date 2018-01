Ready Player One: vivete il nostro futuro, Spielberg spiega il suo film

Ready Player One di Steven Spielberg arriva nelle nostre sale il 29 marzo del 2018, in tempo per il weekend di Pasqua, e possiamo oggi mostrarvi una featurette dedicata alla lavorazione, dal titolo "Vivete il nostro futuro". Si tratta di un backstage in cui l'autore del romanzo originale, Ernest Cline, spiega cosa abbia significato per lui lavorare con Spielberg, dato che il contenuto stesso del libro (e la sua stessa esistenza) si sono formati anche con le opere dell'autore. Steven, dal canto suo, ci spiega cosa abbia comportato abbracciare la fantasia di Cline: mettere in scena il futuro... e allo stesso tempo il passato. Un mondo virtuale che rappresenta una fuga dalla realtà, ma un mondo virtuale che si ciba dell'immaginario collettivo.





La trama ufficiale del film:

Il film è ambientato nel 2045, anno in cui il mondo sta per collassare sull'orlo del caos.Ma le persone hanno trovato la salvezza nell'OASIS, un enorme universo di realtà virtuale creato dal brillante ed eccentrico James Halliday (Mark Rylance).A seguito della morte di Halliday, la sua immensa fortuna andrà in dote a colui che per primo troverà un Easter egg nascosto da qualche parte all’interno dell’OASIS, dando il via ad una gara che coinvolgerà il mondo intero.Quando un improbabile giovane eroe di nome Wade Watts (Tye Sheridan) deciderà di prendere parte alla gara, verrà coinvolto in una vertiginosa caccia al tesoro in questo fantastico universo fatto di misteri, scoperte sensazionali e pericoli.

Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film: