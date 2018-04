Ready Player One vince al boxoffice italiano di Pasqua

Ready Player One ha facilmente ottenuto il primo posto al boxoffice italiano del lungo weekend di Pasqua. Analizzando la classifica sommando gli incassi Cinetel del weekend fino a domenica, più quelli di Pasquetta, il film di Steven Spielberg al debutto ha portato a casa 2.403.000 euro, con media di 3.000 per 577 copie in circolazione: discreto, ma evidentemente il bel tempo comincia a dirottare il pubblico via dalle sale. Costato 175 milioni di dollari, Ready Player One ne ha incassati finora nel mondo 181.

Secondo posto per il dramma romantico Il sole a mezzanotte con Bella Thorne: ha portato a casa 1.034.000 euro, raggiungendo quindi il risultato complessivo italiano di 2.413.000.

In terza posizione una new entry tutta italiana: Antonio Albanese con i problemi dell'immigrazione nel suo Contromano. Registra 912.000 euro in tutto (e va notato che solo nel giorno di Pasquetta ha scalzato Il sole a mezzanotte).