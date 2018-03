Ready Player One: una serie di poster omaggio ai film degli anni 80

A quanto pare c'è una sezione marketing alla Warner Bros negli USA che si sta occupando di promuovere Ready Player One in via non ufficiale e a livello "stradale". A un incrocio di Santa Monica a Los Angeles sono stati affissi alcuni manifesti che ritraggono i personaggi digitali del film diretto da Steven Spielberg, inseriti però nei celebri poster di film anni 80 come Ritorno al futuro, Beetlejuice, Labirynth, Rambo 2, Breakfast Club, Ragazzi perduti, Risky Business. A questi titoli se ne aggiungono altri due degli anni 90, Matrix e Il gigante di ferro, e uno degli anni 60, Bullitt. Oppure la Warner non c'entra niente e qualche fan del mash-up culturale di Ernest Cline, da cui il film è tratto, si è divertito usando photoshop e il negozio di stampe sotto casa per fondere Ready Player One con i poster vintage. I riferimenti ad alcuni di questi film sono inclusi anche all'interno della storia, come si vede nel trailer.

La trama ufficiale del film:

Il film è ambientato nel 2045, anno in cui il mondo sta per collassare sull'orlo del caos.

Ma le persone hanno trovato la salvezza nell'OASIS, un enorme universo di realtà virtuale creato dal brillante ed eccentrico James Halliday (Mark Rylance).

A seguito della morte di Halliday, la sua immensa fortuna andrà in dote a colui che per primo troverà un Easter egg nascosto da qualche parte all’interno dell’OASIS, dando il via ad una gara che coinvolgerà il mondo intero.

Quando un improbabile giovane eroe di nome Wade Watts (Tye Sheridan) deciderà di prendere parte alla gara, verrà coinvolto in una vertiginosa caccia al tesoro in questo fantastico universo fatto di misteri, scoperte sensazionali e pericoli.