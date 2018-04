Ready Player One, un video con tutte le citazioni... o quasi

Ready Player One di Steven Spielberg è un film che genera consenso tramite la magia dell'appartenenza, come d'altronde fa (in modo diverso) il romanzo originale di Ernest Cline. D'altra parte siamo in un'epoca che vive la citazione e l'ammiccamento come un valore assoluto, non aggiuntivo. Consci di quest'importanza, i redattori di IGN si sono lanciati in un'impresa improba: in questo video di sette minuti hanno condensato tutti i riferimenti e le citazioni che sono riusciti a cogliere nel film. Sono 138, però è facile immaginare che ce ne siano di più. E' difficile che siate riusciti a coglierle tutte senza una seconda (e magari terza) visione, quindi il video vi sarà sicuramente d'aiuto.

Il nostro contributo extra sarà di poco conto, però giureremmo di aver visto in una scena un cinema che proiettava Last Action Hero, peraltro film d'esordio del cosceneggiatore di Ready Player One, Zak Penn.

Nel lungo elenco di IGN salta fuori di tutto, quindi preparatevi a essere sballottolati tra Michael Jackson e Beetlejuice, Hello Kitty e Ritorno al futuro, Mortal Kombat e Overwatch, Tartarughe Ninja e spille del Simon.







Ready Player One: Nuovo Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD