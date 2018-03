Ready Player One lodato da Edgar Wright per le sequenze d'azione

Ready Player One arriva nelle nostre sale il 28 marzo, mentre crescono i consensi, anche se la critica si divide. Nel frattempo Steven Spielberg incassa il sostegno di un collega illustre: parliamo di Edgar Wright, il cui senso del ritmo in montaggio e ripresa è stato più che lodato per il recente Baby Driver. In un tweet Wright scrive:





Still processing the audio visual feast that is Spielberg’s ‘Ready Player One’. It has several scenes that confirm again him as the master of blocking action set pieces (big and small). And given this must have been a gargantuan VFX challenge it could really be called ‘The Post’.