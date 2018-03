Ready Player One: la presentazione in anteprima mondiale al South by Southwest 2018

Il South by Southwest Film Festival 2018 ha presentato in anteprima mondiale l'attesissimo Ready Player One, nuovo film di Steven Spielberg tratto dal best-seller di Ernest Cline. Nella giornata interamente dedicata alla presentazione del progetto sono arrivati ad Austin tutti coloro che lo hanno realizzato.



Nel pomeriggio di domenica scorsa, 11 marzo, gli sceneggiatori Zak Penn e lo stesso Ernest Cline hanno aperto la serie di chiacchierate con il pubblico che si sono tenute alla Brazos Hall, interamente scenografata secondo le coordinate estetiche che Ready Player One popone.







"Quello che fa veramente schifo di Hollywood - ha esordito Penn - è che una volta consegnato un copione lo sceneggiatore viene estromesso dal progetto, non ha più alcuna voce in capitolo. Ma Steven Spielberg non rappresenta il modo di lavorare degli Studios, anzi direi l'esatto contrario. Per tre anni abbiamo collaborato a stretto contatto anche con Ernest Cline per realizzare l'esatta versione del nostro film. Non mi era mai capitato in precedenza, è stato esaltante."



Anche Cline, la mente che ha dato inizio a tutto con il suo romanzo, conferma la forza della loro collaborazione: "Sono stato entusiasta quando hanno scelto Zak Penn per adattare il mio libro, il suo script di Last Action Hero è stato una notevole fonte di ispirazione per Ready Player One. Appena incontrati abbiamo subito capito di avere una grande sintonia, in quanto siamo due divoratori di cultura popolare come fumetti, videogiochi e ovviamente film di Steven Spielberg! Quando mi hanno detto che il nostro eroe stava leggendo la sceneggiatura di Ready Player One non pensavamo che avrebbe deciso di girarlo, per entrambi è stato un sogno diventato realtà nel momento in cui ha accettato. Da allora il processo creativo si è sviluppato in totale sintonia non solo tra me, Zak e Steven, ma anche con il cast di attori."

"La grandezza di Spielberg - ha continuato Penn "è che ha realizzato film che tutti possono amare, sa gli appassionati di grandi spettacoli che gli amanti di storie personali, quasi intime. Steven ha sradicato il preconcetto che il cinema popolare sia soltanto intrattenimento, lo ha reso un qualcosa di legato alla propria storia, di personale appunto. E' una caratteristica che i prodotti mainstream di oggi stanno perdendo, con enorme impoverimento nei temi che il cinema di conseguenza propone...".

Dopo gli sceneggiatori di Ready Player One è salito sul palco Ben Mendelsohn, il quale interpreta il "villain" Nolan Sorrento, il leader della compagnia che vuole prendere il controllo di Oasis, il mondo virtuale che rappresenta evasione e speranza per milioni di giocatori in tutto il mondo:







"Non cerco sempre ruoli da cattivo, ne ho interpretati molti ultimamente poiché rappresentano psicologie più complesse a cui dar vita. Il fatto è che questo tipo di personaggi hanno spesso a che fare con emozioni comuni come la rabbia, la frustrazione, la gelosia. E' facile capirne le motivazioni ed emozionante rappresentarle. Per quanto riguarda Nolan, lui è un uomo della compagnia, deve fare gli interessi della multinazionale per cui lavora, questo è il suo scopo principale. Non è un personaggio del tutto negativo, ha un suo lato spiritoso. Con Steven e gli altri abbiamo deciso di non attribuirgli connotazioni troppo negative, non volevamo fosse una figura totalmente oscura." Come si è trovato a lavorare con Spielberg? "Con lui non ti senti un semplice esecutore delle sue idee, ma partecipi al processo creativo, ti permette di mettere qualcosa di tuo in ciò che lui vuole realizzare. Rispetto al romanzo Nolan infatti è leggermente più simile a ciò che sono io come carattere, uno che non si prende troppo sul serio. E questo perché Steven mi ha permesso di esplorare il personaggio definendolo secondo le mie caratteristiche, cosa che in passato non mi è mai stata possibile."

E quali sono i suoi film di Spielberg preferiti? "Lo squalo mi ha terrorizzato da ragazzo, perché essendo australiano di quei mostri acquatici ne abbiamo parecchi dalle mie parti…Il film di Steven però che mi ha più sconvolto è stato Poltergeist. Lo so, in teoria non l'avrebbe diretto lui. In teoria..."

Gli ultimi a salire sul palco del pomeriggio sono stati i cinque giovani attori protagonisti, a cui è stato chiesto dove si trovavano e come hanno reagito quando hanno saputo di essere entrati nel cast di Ready Player One.







"Ero in Canada a girare X-Men: Apocalypse - esordisce il protagonista Tye Sheridan - C'era una temperatura polare e avevo un raffreddore pazzesco. Il mio agente continuava a chiamarmi durante le riprese, non potevo ovviamente rispondere. Quando la sera mi ha dato finalmente la notizia ho chiamato in contemporanea i miei genitori per ringraziarli di tutti i sacrifici che hanno fatto per farmi arrivare a questo punto. Perché recitare per un film di Steven Spielberg è un punto di arrivo per qualunque attore."

"Io invece stavo facendo il bucato in una lavanderia sotto casa mia, a New York - confessa Olivia Cooke - Il mio agente vive a Londra, mi ha chiamato ma la telefonata si è interrotta varie volte, problemi di linea. Non capivo cosa mi stava dicendo, e alla fine sono esplosa di gioia. Reazione strana in una lavanderia..."

Lena Waithe invece stava guidando: "Non mi ricordo dove mi stavo dirigendo, ma sono sicura che l'adrenalina e la gioia mi hanno giocato un brutto scherzo, e ho iniziato ad andare più velocemente di quanto avrei dovuto…” La giovane star giapponese Win Morisaki, che nel film interpreta Daito, spiega invece l'intero processo di casting: "Feci il primo provino in Giappone, poi un altro a Los Angeles e dopo non ho avuto più notizie per otto mesi. Un giorno il mio agente mi chiama e mi chiede di venire in ufficio, dove mi comunica che ho ottenuto la parte. "Quale?" gli chiedo io, ormai proprio non ci pensavo più a Ready Player One. Quello che mi ha colpito di più delle riprese è stato il buffet! In Giappone quando giri sul set hai un tavolino con caffè, tè e qualche biscotto. Su quello del film di Steven c’erano tavoli imbanditi! Questa è Hollywood!" Il più simpatico di tutti si è rivelato il più giovane, Philip Zhao: "I miei genitori sono scesi nel salone a darmi la bella notizia, e la mia prima reazione è stata chiedere quanto soldi ci avrei fatto"

Alla proiezione per il pubblico di Ready Player One che si è tenuta la sera al Paramount Theater si è presentato a sorpresa anche Steven Spielberg in persona, che ha risposto ad alcune domande degli spettatori in festa: "Per me conta la storia. Prima di ogni altra cosa. I riferimenti alla cultura pop degli anni 80 mi divertono, per me è stato un decennio fondamentale, ma non sono il motivo per cui ho voluto realizzare Ready Player One. Se il film non avesse avuto una sceneggiatura che raccontava un percorso ben preciso non lo avrei fatto. Cercate di vedere questo lungometraggio come una macchina, magari una DeLorean, perché no? Le citazioni rappresentano i vetri laterali e la storia invece è quello principale. Potete divertirvi a guardare il panorama dai finestrini durante il percorso, ma ciò che conta è quello che avete davanti quando guidate."





Gli è stato poi chiesto come riesce ancora oggi a lavorare a più di un film contemporaneamente: "Spesso realizzare due progetti insieme mi aiuta, capita he immerga troppo in un lungometraggio da perdere la mia oggettività, e dover concentrarmi su due produzioni distinte mi concede quella distanza necessaria da entrambi per rimanere lucido, vedere chiaramente dove mi stanno portando. Ha funzionato molto bene in quasi tutti i casi, ho avuto qualche difficoltà solo quando ho realizzato insieme Schindler's List e Jurassic Park, perché erano due film talmente diversi tra loro nel tono che non potevano essere conciliati."



Questo il resoconto principale della giornata che il SXSW 2018 ha dedicato a Ready Player One, il quale arriverà nelle sale italiane a partire dal prossimo 28 marzo.