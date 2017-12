Ready Player One: ecco un nuovo trailer uffiiciale del film di Steven Spielberg

Chiunque avesse letto il divertente e appassionante romanzo di Ernest Cline, non si è affatto stupito del fatto che a volerne fare un film sia stato Steven Spielberg. Ma non tanto perché il cinema degli anni Ottanta del regista americano è uno dei principali punti di riferimento espliciti di una storia imbevuta della cultura pop di quel decennio, ma perché la storia che racconta, i protagonisti che descrive e i toni che usa sembravano fatti apposta per far drizzare le antenne al regista di E.T. e di A.I..

Il consiglio, ovviamente, è di leggere "Ready Player One" (di recente ripubblicato da DeA Planeta Libri, dato che il primo editore italiano del libro, ISBN Edizioni, non esiste più) prima del prossimo 29 marzo, ovvero prima di andare a vedere Ready Player One al cinema.

Potete certamente, però, nel frattempo, guardare questo nuovo trailer del film diretto da Steven Spielberg e interpretato da Tye Sheridan, Olivia Cooke, Simon Pegg, Mark Rylance, Hannah John-Kamen, T.J. Miller e Ben Mendelsohn anche prima di leggere il libro.

Questa, nel caso vi fosse sfuggita sino a ora, è la trama ufficiale di Ready Player One.

Nel 2045, anno in cui il mondo sta per collassare sull’orlo del caos, le persone hanno trovato la salvezza nell'OASIS, un enorme universo di realtà virtuale creato dal brillante ed eccentrico James Halliday (Mark Rylance). A seguito della morte di Halliday, la sua immensa fortuna andrà in dote a colui che per primo troverà un Easter egg nascosto da qualche parte all’interno dell'OASIS, dando il via ad una gara che coinvolgerà il mondo intero. Quando un improbabile giovane eroe di nome Wade Watts (Tye Sheridan) deciderà di prendere parte alla gara, verrà coinvolto in una vertiginosa caccia al tesoro in questo fantastico universo fatto di misteri, scoperte sensazionali e pericoli.