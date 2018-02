Ready Player One di Steven Spielberg in un nuovo trailer

Ready Player One arriverà nelle nostre sale il 29 marzo, ma ogni quarantenne o giù di lì è in fibrillazione (e vaga preoccupazione) per l'adattamento firmato Steven Spielberg del romanzo di fantascienza e generazionale Player One di Ernest Cline. Un nuovo trailer, più narrativo dei precedenti, ci fa toccare con mano il sapore hollywoodiano dell'operazione, che speriamo comunque non disperda il romanticismo nostalgico dell'anima nerd di Cline.

Ready Player One si ambienta nel 2045, quando le persone, in un mondo sull'orlo del baratro, si sono rifugiate nella realtà virtuale dell'OASIS. Alla morte del cofondatore di quest'ultimo, James Halliday, per sue disposizione testamentarie parte una caccia al tesoro: la ricerca di un "easter egg" nel codice dell'OASIS. Il primo che lo troverà erediterà il suo intero patrimonio. Il giovane Wade Watts non ha nulla da perdere e ha le qualità per riuscire nell'intento, ma fuori e dentro l'OASIS c'è una certa concorrenza... e c'è qualcuno che ha interesse ad arrivare prima degli utenti.



Ready Player One: Nuovo trailer: Come With Me - HD