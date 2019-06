Ready or Not: il trailer del thriller con Samara Weaving che rivedrà le vostre convinzioni sul nascondino

Ti sei appena sposata e sei felicissima, perché non solo sei innamorata di lui, ma lui è anche l'erede di una ricca, ricchissima famiglia che possiede un impero di giochi da tavolo. E però, siccome questi ricchi ricchissimi sono anche strani stranissimi, ecco che non appena si sono celebrate le nozze non hai tempo di capire cosa stia succedendo e ti ritrovi coinvolta in un nascondino come non lo hai mai giocato in tutta la tua vita.

Perché nasconderti, per te, diventa una questione di vita o di morte: letteralmente. Mentre tutti gli altri ma proprio tutti gli altri ti danno la caccia armati fino ai denti.

È questa la storia che racconta Ready or Not, quello che pare un divertente thriller diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett e scritto da Guy Busick e R. Christopher Murphy, che farà il suo debutto nelle sale americane il prossimo 23 agosto.

Proragonista è la bionda Samara Weaving, vista in film come Tre manifesti a Ebbing e l'horror Netflix The Babysitter, mentre nel resto del cast troviamo Andie MacDowell, Adam Brody, Mark O'Brien, Henry Czerny, Melanie Scrofano, Nicky Guadagni, Elyse Levesque, Kristian Bruun, Ethan Tavares e John Ralston.

Questo è il trailer red band di Ready or Not, che a naso vedremo prossimamente anche da noi in Italia.



Ready or Not: Il Trailer Red Band del Film - HD