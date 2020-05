Re-Animator: il film cult compie 35 anni

News Cinema

Lo storico Re-Animator di Stuart Gordon si presenta in un digibook Blu-ray o dvd, contenente vari contenuti extra.

Re-Animator compie 35 anni e viene celebrato da Midnight Factory con un'edizione digibook Blu-ray o dvd a tiratura limitata di 1000 copie su Amazon: il film di Stuart Gordon, vero cult anni Ottanta del genere horror, raccontava di Herbert West (Jeffrey Combs), seguace di un folle scienziato di Zurigo che svolgeva macabri esperimenti: ripercorrendone le orme, West con l'aiuto del laureando Dan Cain aggiorna il metodo Gruber, basato sulla rianimazione immediata di freschi cadaveri. La situazione sfugge di mano molto presto, con esiti tanto gore quanto grotteschi. Ispirato al racconto "Herbert West, Re-animator" di H. P. Lovecraft, Re-Animator, vincitore del miglior film al Festival di Sitges, arriva in digitale con diversi contenuti extra.

All'interno del digibook sono contenute due versioni del lungometraggio, l'integrale di 105' e l'UNCUT di 86', quest'ultima accompagnata da spot, trailer, commento audio di Gordon e di Jesse Merlin & Graham Skipper (interpreti del musical omonimo), dalla featurette "Re-Animator: Resurrectus", nonché da focus su Stuart Gordon, Bryan Yuzna e Richard Band (a proposito della colonna sonora). Gli extra dell'integrale comprendono invece scene eliminate e featurette specifiche: "La catastrofe del successo", "Teatro di sangue", nonché lo storyboard e una "guida al cinema lovecraftiano". Fisicamente, all'interno del digibook, trovano posto una cartolina che riproduce il manifesto e un booklet critico. Il film è presentato con rapporto d'immagine 1.78:1 e audio 5.1 DTS HD sia in italiano sia in inglese. Acquista su Amazon Re-Animator Digibook in Blu-ray Acquista su Amazon Re-Animator Digibook in dvd