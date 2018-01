Razzies 2018 - Transformers: L'ultimo cavaliere fa incetta di nomination

Come ormai tradizione da tantissimi anni, un giorno prima dell'annuncio delle candidature più attese, quelle agli Academy Awards, arriva quello ai premi meno ambiti, i Razzie Awards, che indicano i film e le performance peggiori dell'anno appena trascorso. Quest'anno, come prevedibile, a dominare la poco invidiabile classifica con 8 candidature è Transformers: L'ultimo cavaliere, quinta incursione di Michael Bay nel mondo dei trasformabili. Ma ce ne sono anche per altri film di successo al box office. I vincitori verranno annuciati il prossimo 3 marzo, ancora un giorno prima della serata degli Oscar. Questo l'elenco:

PEGGIOR FILM:

Baywatch

Emoji - Accendi le emozioni

Cinquanta sfumature di nero

La mummia

Transformers: L'ultimo cavaliere

PEGGIOR ATTRICE:

Katherine Heigl - L'amore criminale

Dakota Johnson - Cinquanta sfumature di nero

Jennifer Lawrence - mother!

Tyler Perry - Boo 2!: A Madea Halloween

Emma Watson - The Circle

PEGGIOR ATTORE:

Tom Cruise - La mummia

Johnny Depp - Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar

Jamie Dornan - Cinquanta sfumature di nero

Zac Efron - Baywatch

Mark Wahlberg - Daddy’s Home 2 & Transformers: L'ultimo cavaliere

PEGGIOR ATTORE NON PROTAGONISTA:

Javier Bardem - mother! & Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar

Russell Crowe - La mummia

Josh Duhamel - Transformers: L'ultimo cavaliere

Mel Gibson /- Daddy’s Home 2

Anthony Hopkins - Autobahn - Fuori controllo e Transformers: L'ultimo cavaliere

PEGGIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA

Kim Basinger - Cinquanta sfumature di nero

Sofia Boutella - La mummia

Laura Haddock - Transformers: The Last Knight

Goldie Hawn - Fottute!

Susan Sarandon - Bad Moms 2: Mamme molto più cattive

PEGGIOR COMBINAZIONE SULLO SCHERMO:

Qualsiasi combiazione di due personaggi, due sex toys o due posizioni sessuali - Cinquanta sfumature di nero

Qualsiasi combinazione di due umani, due robot o due esplosioni - Transformers: L'ultimo cavaliere

Qualsiasi coppia di fastidiose emoji - Emoji - Accendi le emozioni

Johnny Depp e la sua esausta routine da ubriacone: Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar

Tyler Perry & il suo vecchio, logoro vestito o la sua consumata parrucca - Boo 2!: A Madea Halloween

PEGGIOR REMAKE, RIP OFF O SEQUEL:

Baywatch

Boo 2!: A Madea Halloween

Fifty Shades Darker

The Mummy

Transformers: L'ultimo cavaliere

PEGGIOR REGISTA:

Darren Aronofsky - mother!

Michael Bay - Transformers: L'ultimo cavaliere

James Foley - Cinquanta sfumature di nero

Alex Kurtzman - La mummia

Anthony (Tony) Leonidis - Emoji - Accendi le emozioni

PEGGIOR SCENEGGIATURA:

Baywatch

Emoji - Accendi le emozioni

Cinquanta sfumature di nero

La mummia

Transformers: L'ultimo cavaliere