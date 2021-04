Razzie Awards 2021: tutti i vincitori dei premi per il peggior cinema dell’anno

News Cinema

Come sempre, la cerimonia dei Razzie Awards e quella degli Oscar sono vicinissime fra loro. Quest'anno domina i premi per il peggior cinema Music di Sia, con Kate Hudson.

Se gli Oscar 2021 hanno premiato i migliori film dell'anno, ai peggiori sono stati assegnati i Razzie Awards, o Golden Raspberry Awards. Ad aggiudicarsi il maggior numero di riconoscimenti (e ad avere quindi ben poco da festeggiare) è stato Music, il film che segna l'esordio dietro alla macchina da presa della cantante Sia e che ha guadagnato 3 Razzie. Peggior film è però stato giudicato Absolute Proof di Mike Lindell e Brannon Howse. Contro questa piccola produzione indipendente, che parla delle frodi elettorali negli Stati Uniti, si sono scagliati in molti e quindi il premio, a cui si aggiunge il Razzie Award a Lindell per il peggior attore, non stupisce più di tanto. La peggior attrice è Kate Hudson per Music e i peggiori non protagonisti sono Rudolph Giuliani per Borat - Seguito di film di cinema e Maddie Ziegler per Music. Nemmeno Dolittle è stato risparmiato.

Tutti i vincitori dei Razzie Awards 2021

Ecco l'elenco completo dei vincitori dei Raspberry Golden Awards 2021:

Peggior film : Absolute Proof

: Peggior attore : Mike Lindell nei panni di se stesso ( Absolute Proof )

: nei panni di se stesso ( ) Peggior attrice : Kate Hudson ( Music )

: ( ) Peggior attrice non protagonista : Maddie Ziegler ( Music )

: ( ) Peggior attore non protagonista : Rudy Giuliani nei panni di se stesso in Borat - Seguito di film di cinema

: nei panni di se stesso in Peggior coppia : Rudy Giuliani e la chiusura lampo dei suoi pantaloni ( Borat - Seguito di film di cinema )

: e la chiusura lampo dei suoi pantaloni ( ) Peggior regista : Sia ( Music )

: ( ) Peggior remake, rip-off o sequel : Dolittle

: Peggior sceneggiatura: 365 giorni ( sceneggiatura di Tomasz Klimala, Barbara Białowąs e Tomasz Mandes, a partire dal romanzo "The 65 Dri" di Blanka Lipińska)