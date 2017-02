Razzie Awards 2017: i peggiori sono un documentario contro il partito democratico e Batman v Superman

Sempre un giorno prima degli Academy Awards, vengono assegnati i premi meno ambiti di tutti, veri e proprio anti Oscar, i Razzie Awards, riconoscimenti per il cinema peggiore prodotto nel corso dell'anno. Stavolta, a sorpresa, ad assicurarsi quelli più importanti è stato un documentario scandalistico e complottista contro il partito democratico, anche se il suo diretto concorrente, Batman v Superman, si è fatto "onore". Ecco la lista completa, seguita dal video con l'annuncio.

Peggior film: Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party

Peggior attore: Dinesh D'Souza nel ruolo di se stesso per Hillary's America

Peggior attrice: Becky Turner nel ruolo di Hillary Clinton per Hillary's America

Peggior attrice non protagonista: Kristen Wiig per Zoolander 2

Peggior attore non protagonista: Jesse Eisenberg per Batman v Superman: Dawn of Justice

Peggior combinazione sullo schermo: Ben Affleck e Henry Cavill per Batman v Superman: Dawn of Justice

Peggior regista: Dinesh D'Souza e Bruce Schooley per Hillary's America

Peggior prequel, remake, ripoff o sequel: Batman v Superman: Dawn of Justice

Peggior sceneggiatura: Batman V Superman: Dawn of Justice

Razzie Redeemer Award (per un premiato o nominato in precedenza, riscattatosi con un lavoro successivo) a Mel Gibson per la regia di La battaglia di Hacksaw Ridge.