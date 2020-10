Raya e l'ultimo drago, lo spettacolare trailer del nuovo film animato Disney

News Cinema

Raya e l'ultimo drago targato Disney si mostra con un primo scatenato teaser trailer e un poster: arriverà in sala nel marzo 2021.

Oggi possiamo mostrarvi il trailer di Raya e l'ultimo drago, il 59° lungometraggio animato del canone dei Walt Disney Animation Studios, dopo il grande successo di Frozen II - Il segreto di Arendelle lo scorso Natale. Il film è previsto nelle sale per il marzo 2021, com'è indicato sul poster che alleghiamo.

Ricordiamo che la storia segue la guerriera Raya che, in compagnia del fidato quanto indefinito animale spalla Tuk Tuk, parte alla ricerca dell'ultimo Drago, unico sostegno alla minaccia che incombe sul regno di Kumandra, minacciato dal cattivissimo Druun. Ma solo il Drago ha il potere necessario? E se anche Raya nascondesse in sè qualcosa di speciale? Godetevi questo piccolo assaggio, con un'intro molto "mulaniana".



Raya e l'ultimo Drago: Il Teaser Trailer Italiano del Film - HD

Raya e l'ultimo drago, diretto da Don Hall e Carlos López Estrada, si propone come primo cartoon Disney immerso nell'atmosfera del sudest dell'Asia, incrociando suggestioni e folklore di Thailandia, Laos, Vietnam, Filippine, Cambogia e Malesia. Due personalità al doppiaggio originale incarnano questo sapore: la Kelly Marie Tran negli ultimi Star Wars è la voce di Raya, mentre il Drago è interpretato da Awkwafina.

Da appassionati apprezziamo la promessa di un'uscita cinematografica, quel "Solo al cinema". Se Soul ha rotto il ghiaccio per la Pixar con un debutto in streaming su Disney+ a Natale, finora nessun classico del canone Disney ha mai esordito al di fuori della sala (almeno negli USA) e speriamo non accada in tempi brevi, naturalmente Covid permettendo.