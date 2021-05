Raya e l'ultimo drago in Blu-ray dal 18 maggio, su Disney+ sbloccato per tutti dal 4 giugno

News Cinema

Raya e l'ultimo drago dei Walt Disney Animation Studios sarà disponibile in Blu-ray e dvd dal 18 maggio, mentre dal 4 giugno verrà sbloccato per tutti gli abbonati su Disney+.

Sarà disponibile dal 18 maggio in Blu-ray (anche Steelbook) e dvd Raya e l'ultimo drago, 59° lungometraggio animato del canone dei Walt Disney Animation Studios: il film è già da qualche tempo disponibile in streaming in Accesso VIP su Disney+, ma dal 4 giugno sarà sbloccato per tutti gli abbonati alla piattaforma. La versione fisica del lungometraggio comprenderà tra gli extra il cortometraggio animato Per sempre noi (Us Again) di Zach Parrish, teoricamente abbinato in sala a Raya, ma poi piazzato separatamente su Disney+ quando si è capito che il film non sarebbe stato distribuito nelle sale (almeno in Occidente).

Raya e l'ultimo drago è l'epica storia di Raya, una giovane guerriera che deve cercare di riunificare il regno di Kumandra, devastato da guerre e contrapposizioni feroci: una forza malvagia si sta cibando del conflitto, e Raya vuole contrastarla ritrovando un drago dalle magiche capacità.

La versione italiana di Raya e l'ultimo drago coinvolge le voci di Luisa Ranieri, Jun Ichikawa, Paolo Calabresi e Vittoria Schisano, con cammei vocali di Emanuele Ferrari, Vatinee Suvimol e Maryna. La cantante Camille Cabaltera è l'interprete del brano nei titoli di coda della nostra edizione, "Scegli".



Raya e l'ultimo drago, gli extra nella versione Blu-ray del film animato

Oltre al citato cortometraggio Per sempre noi, accompagnato dall'introduzione di un autore, Raya e l'ultimo drago in Blu-ray è rinforzato da svariati contenuti speciali: un focus sul completamento del film in acrobatico smartworking a causa della pandemia (coordinando 450 persone!), "In cucina con Raya" dedicato ai piatti del Sudest asiatico rappresentato nella storia, "Artisti marziali" sulle sequenze d'azione, "Noi siamo Kumandra" sul crogiuolo di culture che ha dato vita al cartoon tramite svariati consulenti. Completano l'offerta scene selezionate in forma di storyboard, scene tagliate, curiosità e anche brani scartati della colonna sonora di James Newton Howard. Leggi anche Raya e l'ultimo drago, la nostra recensione