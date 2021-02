Raya e l'ultimo Drago: dopo il nuovo trailer italiano ecco lo spot del Super Bowl del film d'animazione Disney

News Cinema

Dopo il nuovo trailer italiano uscito pochi giorni fa, arriva dal Super Bowl uno spot di 30 secondi con immagini inedite di Raya e l'ultimo Drago, l'attesa nuova meraviglia animata della Disney in uscita il 5 marzo sia nelle sale (aperte) che su Disney+.

Fra le poche chicche che ci ha riservato il Super Bowl 2020 non potevamo non gustarci e poi mostrarvi uno spot da 30 secondi di Raya e l'ultimo Drago, il 59° Classico firmato Disney che debutterà sia nelle sale che saranno aperte che su Disney+ il prossimo 5 marzo. Fra le immagini ce ne sono alcune inedite e vederle fa crescere la nostra attesa per questo film diretto da Don Hall e Carlos López Estrada, e ambientato nell'immaginario regno di Kumandra.

Lo spot del Super Bowl, insieme allo spettacolare trailer italiano uscito qualche giorno fa, ci hanno positivamente sorpreso per le voci "calde" dei personaggi principali. Ricordiamo che a far parlare la protagonista Raya è Kelly Marie Tran (Rose Tico di Star Wars: Gli ultimi Jedi e Star Wars: L'ascesa di Skywalker), mentre la voce del drago acquatico Sisu è di Awkwafina.

Raya e l'ultimo Drago, come dicevamo in apertura, ci fa compiere un divertente ed epico viaggio nel fantastico mondo di Kumandra, dove Raya, una guerriera solitaria, deve assolutamente trovare il leggendario ultimo drago rimasto per fermare una forza malvagia che è tornata dopo 500 anni e minaccia la sua gente: i terribili mostri Drunn.

Lo spot del Super Bowl di Raya e l'ultimo Drago

Raya e l'ultimo Drago: Big Game Ad - HD

Il nuovo trailer italiano di Raya e l'ultimo Drago