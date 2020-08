Raya and the Last Dragon, il nuovo classico animato Disney nella prima immagine ufficiale

News Cinema

Entertainment Weekly ha incontrato i registi di Raya and the Last Dragon, in uscita nel marzo 2021, e ci mostra la prima immagine renderizzata ufficiale del film animato.

Raya and the Last Dragon, prossimo classico animato del canone Walt Disney Animation Studios, dopo il concept che già conoscevamo (qui in alto), si mostra con una prima immagine ufficiale renderizzata (qui in basso), in occasione di un approfondimento firmato Entertainment Weekly. Il magazine in esclusiva ha intervistato i registi del film di animazione, cioè Don Hall e Carlos López Estrada. Il primo ha già cofirmato Winnie Pooh - Nuove avventure nel Bosco dei 100 Acri e Big Hero 6, mentre il secondo ha una militanza nel cinema indipenente americano, crudo e persino vietato ai minori, come l'inedito in Italia Blindspotting del 2018. Un'accoppiata inedita che sostituisce quindi i precedenti designati autori, cioè Paul Briggs e Dean Wellins, mentre è stato necessario rivoluzionare la produzione per adattarla allo smartworking, facendo slittare l'uscita come sappiamo da questo autunno al marzo 2021. Il film è al momento animato al 50%: se pensiamo anche al modo in cui il team è stato rielaborato, viene da pensare che il lungometraggio abbia incontrato problemi a prescindere da quelli legati alla pandemia, e che probabilmente sarebbe slittato comunque. Ora sembra ripartito in quinta.





Il team degli autori, con il commediografo Qui Nguyen che va ad affiancare Adele Lim alla sceneggiatura, si è trasformato così in un vero melting pot, con l'intenzione di creare il primo lungometraggio animato Disney orientato intriso di cultura del sudest asiatico: ci saranno riferimenti a cultura e tradizioni di Vietnam, Thailandia, Laos, Cambogia, Malesia e Filippine, con una protagonista (doppiata dalla Kelly Marie Tran dei nuovi Star Wars) "principessa" per modo di dire, una guerriera nell'anima. Nella storia Raya, in compagnia del fidato Tuk Tuk (incrocio tra un orsacchiotto, un armadillo e un insetto!), deve andare alla ricerca dell'ultimo Drago (voce originale di Awkwafina), perché è richiesto il suo aiuto per fermare la minaccia del villain Druun sull'immaginario regno di Kumandra. E forse Raya scoprirà un potere anche dentro se stessa...

Interessante una dichiarazione di Estrada: "Non so se alla Disney abbiano mai fatto un film che riflette così tanto quello che accade nel mondo adesso. Anche se il team ha lavorato sul film per anni e anni, vi sembrerà che le idee siano state concepite un mese fa, perché affronta temi e domande attuali, la speranza e l'assenza di speranza, la lotta con queste emozioni importanti che sta caratterizzando l'oggi". Ricordando come Zootropolis affrontò il tema dell'integrazione e del terrorismo sotto una facciata fiabesca, siamo portati a credergli e siamo molto curiosi.