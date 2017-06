Rawson Marshall Thurber dirigerà la nuova versione de La corsa più pazza d'America

La Warner Bros. ha deciso di confezionare una nuova versione del cult La corsa più pazza d'America (titolo originale Cannonball Run) e di farlo dirigere a Rawson Marshall Thurber. La Major e il regista hanno già piazzato due commedie di enorme successo come Una spia e mezzo lo scorso anno e soprattutto lo spassoso Come ti spaccio la famiglia, a nostro avviso una delle commedie mainstream più divertenti degli ultimi anni. Il progetto è stato dunque tolto dalle mani di Etan Cohen, che era stato ingaggiato lo scorso anno per riportarlo sul grande schermo.

La sceneggiatura sarà scritta da Thomas Lennon and Robert Ben Garant, ed è stata già descritta come un rilancio piuttosto che un vero e proprio remake.

Diretto nel 1981 da Hal Needham, Cannonball Run vedeva nel proprio, variegato cat star del calibro di Burt Reynolds, Roger Moore, Farrah Fawcett, Adrienne Barbeau, Dean Martin, Jackie Chan, Sammy Davis, Jr. e Dom DeLuise.



Prima di questo film Rawson Marshall Thurber dirigerà però Skycraper per l'accoppiata Universal/Legendary. Protagonista sarà Dwayne Johnson. Ancora non si conoscono i nomi degli attori che invece parteciperanno nuovamente alla corsa che nell'originale partiva dal Connecticut e terminava in California.