Rango: il film da vedere e commentare insieme venerdì 10 aprile con SimulWatch

Un divertentissimo film d'animazione western firmato da Gore Verbinski. Appuntamento su SimulWatch venerdì 10 aprile alle 14:30.

Spazio al cinema d'animazione d'autore con la visione condivisa di venerdì 10 aprile organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store: il film che vi proponiamo è infatti Rango, incursione nel mondo della CGI firmata dal Gore Verbinski dei Pirati dei Caraibi, vincitore del premio Oscar come miglior film d'animazione nel 2012.

L'appuntamento per vedere tutti insieme Rango e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato oggi venerdì 10 aprile alle ore 14:30.

Dopo aver diretto i primi tre film della serie di Pirati dei Caraibi, Gore Verbinski decise di cinematarsi in un film d'animazione, raccontando la storia di un camaleonte domestico (il Rango del titolo) che, rimasto solo nel Deserto del Mojave dopo essere caduto dall'auto sulla quale viaggiava, raggiungeva la cittadina di Polvere, un avamposto del selvaggio West i cui abitanti, oppressi dalla siccità, sono animali delle più diverse specie. Caratterizzato inizialmente sulla falsariga del giornalista Hunter Thompson (quello di Paura e delirio a Las Vegas, tanto per intenderci: e non a caso la voce originale del personaggio è quella di Johnny Depp), Rango si tramuta così nell'improbabile eroe di un'epopea western, trovando anche l'amore in un'iguana di nome Borlotta.



SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

