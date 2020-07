Random Acts of Violence: Jesse Williams nel trailer dell’horror ambientato durante il Comic Con di New York

News Cinema

L'attore Jay Baruchel dirige Jesse Williams in un horror sanguinolento che si svolge durante il Comic Con di New York. Ecco il trailer.

Jay Baruchel, che ricordiamo nelle commedie Lei è troppo per me e Facciamola finita, si è cimentato nella regia di un horror ambientato nientemeno che durante il Comic Con di New York. Intitolato Random Acts of Violence, vede protagonista Jesse Williams, il Dottor Jackson Avery di Grey's Anatomy. L'attore interpreta il creatore di un fumetto chiamato Slasherman che si mette in viaggio da Toronto insieme al alcuni amici per raggiungere il Comic Con di New York. Sfortunatamente il gruppo si imbatte in un fan del fumetto che ha intenzione di agire proprio come il personaggio di cui vengono raccontate le crudeli gesta. Di Random Acts of Violence è appena stato diffuso il trailer, che mostra una buona padronanza del genere da parte del regista e che delizierà gli appassionati di gore.

Random Acts of Violence: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Random Acts of Violence uscirà sulla piattaforma streaming di thriller-horror Shudder il 20 agosto e in alcune sale del Canada il 31 luglio. Nel cast ci sono anche Jordana Brewster, Niamh Wilson e lo stesso Jay Baruchel. Ecco la sinossi ufficiale del film:

Quali sono le reali conseguenze della vita che comincia a imitare l'arte? Il creatore di fumetti Todd Walkley (Jesse Williams), sua moglie Kathy (Jordana Brewster), la sua assistente Aurora (Niamh Wilson) e il suo migliore amico collezionista di fumetti (Baruchel) si mettono in viaggio da Toronto a New York e per loro le cose iniziano a mettersi male. Appare presto chiaro che un fan impazzito sta usando Slasherman, il fumetto di Todd, come ispirazione per una serie di omicidi, accumulando cadaveri. Quando anche gli amici e familiari di Todd diventano anche loro delle vittime, Todd sarà costretto ad assumersi le sue responsabilità artistiche.