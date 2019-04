Rampant e The Odd Family: gli zombie tornano protagonisti al Far East Film Festival

Lo scorso anno uno dei film di maggior successo nel programma del Far East Film Festival (con il Gelso d’Argento vinto a confermarlo) è stato One Cut of the Dead, successivamente distribuito nelle sale da Tucker Film col titolo di Zombie contro Zombie.

Ecco che allora al FEFF 21 gli zombie si preparano a tornare in grande stile: martedì 30 aprile, quinta giornata di festival, sono ben due i film in programma - entrambi provenienti dalla Corea del Sud - che raccontano storie di morti viventi, seppur declinate in maniera particolare. Il primo è Rampant di Kim Sung-hoon, che ibrida lo zombie-movie col wuxia (un po' come la serie tv coreana Kingdom, dispobibile su Netflix); il secondo è The Odd Family di Lee Min-jae (nella foto qui sopra), che invece spinge forte sul pedale della commedia.

Tra gli altri titoli che sono protagonisti della quinta giornata del FEFF 21, da segnalare ci sono anche il dramma familiare cinese The Rib di Zhang Wei (che s'incentra sul rapporto tra un padre devoto alle tradizioni e il figlio transgender) e My Name Ain’t Suzie di Angie Chan, film d’esordio di Anthony Wong - super ospite della ventunesima edizione, che venerdì 3 maggio ritirerà il Gelso d’Oro alla Carriera - che rappresenta la risposta hongkonghese al classico hollywoodiano Il mondo di Suzie Wong.