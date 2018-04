Rampage - Furia animale: il nuovo trailer ufficiale in italiano del film con Dwayne Johnson

Manca poco più di una settimana all'arrivo nei nostri cinema, il 12 aprile prossimo, di Rampage - Furia animale, l'action movie diretto da Brad Peyton, con protagonista Dwayne Johnson, affiancato da Naomie Harris, Malin Akerman, Jake Lacy, Joe Manganiello e Jeffrey Dean Morgan. In attesa di vedere The Rock alle prese con animali modificati geneticamente e trasformati in mostruose creature, ci possiamo guardare il nuovo trailer ufficiale in italiano appena arrivato online:

Ecco dunque nuovo trailer ufficiale in italiano del film:



Rampage - Furia animale: Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

La trama ufficiale di Rampage:

Il primatologo Davis Okoye (Johnson) è un uomo schivo. Condivide un legame indissolubile con George, un gorilla silverback straordinariamente intelligente di cui si occupa dalla nascita. Un esperimento genetico scorretto e dai risultati catastrofici trasforma la gentile scimmia in un’enorme creatura furiosa. A peggiorare le cose, ben presto si scopre che altri animali sono stati modificati nello stesso modo. Mentre questi nuovi predatori alfa devastano il Nord America, distruggendo ogni cosa che incontrano lungo il loro cammino, Okoye si allea con uno screditato ingegnere genetico per creare un antidoto, facendosi strada attraverso un campo di battaglia in continua evoluzione, non solo per impedire una catastrofe globale ma per salvare lo spaventoso primate che una volta era suo amico.