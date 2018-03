Rampage: Dwayne Johnson vi presenta il nuovo trailer

Dwayne Johnson sarà il protagonista di Rampage - Furia animale, in arrivo nelle nostre sale il 12 aprile e presentato da un nuovo video: si tratta di un lungometraggio ispirato all'omonimo videogioco arcade del 1990, dove il giocatore controllava tre pittoreschi giganteschi mostri/animali alla demolizione di diverse città. Nella trama inventata appositamente per il film, Johnson è un primatologo che deve salvare il suo gorilla silverback George, diventato enorme a causa di un pericoloso esperimento genetico: lo stesso destino è toccato ad altri due animali.

Si sente odore di B-movie allo stato puro, e il nuovo trailer non fa nulla per ovviare a questa sensazione, anzi: ce lo introduce lo stesso Dwayne direttamente dalla palestra, interrompendo il filmato quando pensa che gli stia facendo fare una brutta figura ("corre per salvare la sua ***** di vita" non va proprio a genio a The Rock). Dirige Brad Peyton, che è stato già responsabile del grande successo di San Andreas. Si ripeterà il boom di Jumanji - Benvenuti nella giungla?



