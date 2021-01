Rami Malek e Zoe Saldana finiscono nella rete di David O.Russell per il nuovo film

News Cinema

Nel prossimo film, ancora senza titolo, di David O. Russell non ci saranno solo Margot Robbie, John David Washington e Christian Bale, ma anche Zoe Saldana e Rami Malek.

Il misterioso film di David O. Russell, che ancora non ha né un titolo né una trama, ma che pare non racconti di un personaggio realmente esistito né prenda spunto da un romanzo, si arricchisce di due volti nuovi assai celebri: Rami Malek e Zoe Saldana. Costoro si vanno ad aggiungere a tre pezzi da novanta: Margot Robbie, John David Washington e Christian Bale, che è già stato diretto dal regista in American Hustle e soprattutto in The Fighter, film con cui ha vinto l'Oscar come miglior attore non protagonista.

Ovviamente non sappiamo quali ruoli andranno a interpretare Malek e la Saldana, ma la loro presenza dovrebbe dare ancora più lustro al film. Il primo, infatti, non solo ha vinto l'Academy Award impersonando Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody, ma è il cattivo del nuovo film di James Bond No Time to Die, che speriamo proprio di vedere il 2 aprile. Quanto a Zoe, oltre che ne film Netflix The Adam Project, nel apparirà al fianco di Ryan Reynolds, sarà nei vari sequel di Avatar, che attendiamo con spasmodica trepidazione. Quando uscirà il nuovo film di David O. Russell? Non ne abbiamo idea. Speriamo entro la fine dell'anno.

