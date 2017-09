Rami Malek è Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody: ecco la prima foto ufficiale!

La 20th Century Fox, New Regency e la GK Films hanno rilasciato a Entertainment Weekly la prima foto ufficiale di Rami Malek in Bohemian Rhapsody, il biopic dedicato al leader dei Queen Freddie Mercury che sarà diretto da Bryan Singer. A giudicare da questa primissima immagine la somiglianza tra l'attore e l'icona rock è incredibile.

Il film racconterà la storia dei Queen dalla loro unione nel 1970 fino alla storica performance del 1985 al Live Aid. Lo stesso Singer ha dichiarato che non si tratterà di un biopic in senso strettissimo ma si focalizzerà soprattutto sulla grande musica creata dalla band. Per le canzoni verrà usata sia la voce originale di Malek che registrazioni di Freddie Mercury, soprattutto per colmare i gap di audio.

A scrivere Bohemian Rhapsody ha pensato Anthony McCarten, candidato all'Oscar per La teoria del tutto. Il film arriverà nelle sale internazionali a partire dal Natale del 2018. C'è già da preventivare per Rami Malek una seria candidatura ai premi più importanti del prossimo anno? Visto anche il successo che l'attore sta ottenendo in Tv con Mr. Robot, l'idea non è assolutamente peregrina...

Ecco la foto di Malek/Mercury: