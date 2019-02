Rami Malek cade dal palco dopo aver ricevuto l'Oscar

Capita a tutti di cadere di fronte a qualcuno e vergognarsi per l'incidente, ma da ora in poi saremo sicuramente più tranquilli: cosa può esserci di peggio che cadere di fronte all'illustre platea degli Oscar, praticamente in mondovisione, subito dopo aver vinto l'ambita statuetta?

È quello che è accaduto a Rami Malek, il trentasettenne attore di Los Angeles, vincitore del premio come miglior attore per Bohemian Rhapsody, che è stato subito assistito da due paramedici dopo l'incidente. Fortunatamente la caduta è stata senza conseguenze. Sarà stata l'emozione di aver battuto attori di ben altro calibro ed esperienza come Christian Bale, Viggo Mortensen, Willem Dafoe e Bradley Cooper o forse (come direbbero i maligni) una spintarella ultraterrena da parte di Freddie Mercury?

Fatto sta che il povero Rami è caduto rovinosamente dal palco come accade a volte alle rockstar più distratte e, ovviamente, i fotografi hanno immortalato il momento, diventato virale sui social.

Ma un premio Oscar val bene una caduta, come sa bene Jennifer Lawrence, che nel 2013 inciampò e cadde mentre saliva sul palco per ritirarlo.

Paramedics called as Rami Malek falls off the Oscars stage post-win #Oscars2019 pic.twitter.com/3cJafwcTh8 — Elliot Wagland (@elliotwagland) 25 febbraio 2019

Qua tutti i vincitori degli Oscar 2019.