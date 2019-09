Rambo Last Blood, Sylvester Stallone spiega i tre ingredienti per un buon film

News Cinema

Da sempre anche sceneggiatore, Sly ha le idee chiare e le espone su Twitter.

Rambo: Last Blood, quinto capitolo della saga, è da ieri nelle nostre sale. Nel frattempo Sylvester Stallone, da sempre autore dei copioni dei propri lavori più famosi, ha spiegato su Twitter a suo parere quale sia la migliore strategia per scivere un buon film e di conseguenza avere una buona carriera. Ci sono anche tre elementi che per l'attore, regista e sceneggiatore sono imprescindibili.

"Fate solo quello che sapete fare. Mi raccomando, non sconfinate nella zona di qualcun altro, non sfidatelo nel suo genere. Quello è cresciuto coi fumetti, quest'altro è cresciuto con quell'altro. Scrivete solo di quello che conoscete, scrivete della condizione umana. Cuore, energia e umorismo. Cuore, energia e umorismo. Se riuscite a far funzionare questi tre elementi, credo che avrete una carriera di successi. In caso contrario, almeno c'avrete provato!"

Costato 50 milioni di dollari, Rambo Last Blood ne ha incassati per ora 37 in tutto il mondo: negli States è uscito da una settimana e al momento sembra piuttosto difficile che raggiunga i 100 milioni d'incassi che lo manderebbero in pari. In altre parole, abbiamo la sensazione che possa rivelarsi un flop, e che la saga termini davvero qui: se siete dei fan sfegatati di Sly, vi consigliamo di salutare degnamente il personaggio in sala.