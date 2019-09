Rambo Last Blood: Stallone prepara una trappola dopo l'altra nella prima clip del film

News Cinema

Il film diretto da Adrian Grunberg esce al cinema il 26 settembre.

Per ingannare la breve attesa che rimane prima che Rambo: Last Blood arrivi nei cinema italiani (dal 26 settembre), possiamo vedere la clip qui sotto e cercare di capire che cosa stia fancedo l'ex veterano di guerra. Diretto da Adrian Grunberg e interpretato ovviamente da Sylvester Stallone, il film è il capitolo conclusivo della saga iniziata nel 1982.

John Rambo è vive in Arizona nel ranch che fu di suo padre dove negli ultimi dieci anni ha dato ospitalità a due donne messicane, una ragazza ora adolescente e sua zia. Rambo vive una sorta di tranquilla quotidianità, nonostante i fantasmi del passato non siano del tutto spariti, ma è a causa di un nuovo nemico che la sua feroce rabbia riesplode portando sofferenza e morte a chi se lo merita.

Guardate la clip per farvi un'idea di cosa accadrà a chi incapperà nelle trappole preparate da Rambo.



Rambo: Last Blood: Prima Clip Italiana Ufficiale del Film - HD

Nel cast del film, oltre a Sylvester Stallone, troviamo anche Paz Vega, Yvette Monreal, Sergio Peris-Mencheta, Joaquin Cosio e Oscar Jaenada. Qui sotto potete vedere il trailer italiano di Rambo: Last Blood.