Rambo Last Blood si avvicina, ma Tango & Cash e Cobra sono ancora nei sogni di Sylvester Stallone

Sly cerca di convincere Kurt Russell, mentre aspetta decisioni di Robert Rodriguez in merito a Cobra.

Chiacchierando con Fandango del suo imminente Rambo: Last Blood (dal 26 settembre nelle nostre sale), Sylvester Stallone ha discusso di altri suoi film di culto anni Ottanta ai quali vorrebbe dare un seguito... per qualcuno fuori tempo massimo. Il "qualcuno" in questo caso è Kurt Russell, che Sly starebbe tampinando per un seguito addirittura di Tango & Cash (1989) di Andrei Konchalovsky, uno dei più famosi buddy movie del periodo, dove i due erano una coppia di poliziotti molto diversi, sofisticato Tango (Sly) e sopra le righe Cash (Russell, in un ruolo offerto prima a Patrick Swayze). Kurt è sulle spine. Ecco il resoconto rapido della conversazione media tra i due sull'argomento, secondo Stallone: "Lui mi risponde: non lo so, allora eravamo in fiore, ora siamo un po' sfioriti... non lo so. E io: Kurt, io te lo dico, ti devi buttare in questa cosa. E lui: ti faccio sapere quando torno."