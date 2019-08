Rambo - Last Blood: il nuovo trailer italiano del film con Sylvester Stallone

News Cinema

Il quinto capitolo della saga con protagonista John Rambo arriverà nei cinema italiani il 26 settembre.

A poco più di un mese dall'uscita nei cinema italiani, prevista per il 26 settembre prossimo, arriva online un nuovo trailer in italiano di Rambo - Last Blood, quinto capitolo della saga iniziata 37 anni fa con il primo film. Sylvester Stallone torna ad interpretare uno dei suoi personaggi più iconici: il veterano di guerra del Vietnam ed ex soldato delle forze speciali dell'esercito americano John Rambo:



Rambo: Last Blood: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

In questo nuovo film, diretto da Adrian Grunberg, ritroviamo il nostro eroe che, dopo aver abbattuto soldati sovietici in Vietnam e Afghanistan, e massacrato brutali combattenti dell'esercito birmano, torna nel ranch di famiglia per iniziare finalmente una vita tranquilla... prima che il destino lo riporti di nuovo a scatenare l'inferno contro un ultimo nemico.

Nel cast del film troviamo anche Paz Vega, Adriana Barraza, Sergio Peris-Mencheta, Joaquin Cosio e Oscar Jaenada.