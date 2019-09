Rambo Last Blood, gli auguri di Schwarzy a Sly con tanto di coltello (e con un coltello tanto)

News Cinema

In un video su Instagram, Arnold scherza andando perfino a citare Crocodile Dundee.

Uno degli spot pubblicitari italiani rimasti indelebilmente impressi nella memoria collettiva, ci informava che per dipingere una parete grande "non ci vuole un pennello grande, ma un grande pennello". La grandiosità del pennello non risiedeva dunque nelle dimensioni. Pare che lo stesso concetto non sia applicabile a un coltello, nonostante la bella rima col pennello.

In un video postato su Instagram, Arnold Schwarzenegger (72 anni) ha inviato a Sylverster Stallone (73 anni) uno speciale messaggio di auguri per il suo nuovo Rambo - Last Blood, quinto film sul veterano di guerra del Vietnam. I due sono amici ed ex rivali del box office dei tempi d'oro anni 80 e qualche licenza per prendersi un po' in giro se la concedono senza problemi. E a proposito di coltelli, Schwarzy nel video si complimenta per l'iconica lama di Rambo firmata da Stallone, ma gli fa presente che "quello non è un coltello... questo è un coltello!" sfoderando un'arma bianca ben più grossa,"come abbiamo usato in Predator".

La cosa più buffa è la citazione al film autraliano Crocodile Dundee in cui Paul Hogan recita quella stessa memorabile battuta del coltello, "That's not a knife... that's a knife!". Arnold chiude il video augurando a Stallone un sincero in bocca al lupo per il film. Farebbe cosa carina Stallone se a tempo debito restituisse gli auguri a Schwarzy quando in sala uscirà il nuovo Terminator.