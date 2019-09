Rambo, gli incassi della saga prima di Last Blood: qual è il vincitore?

News Cinema

Strana storia commerciale quella della saga di Rambo, in (apparente) conclusione con Rambo: Last Blood, da oggi nelle sale italiane. Partita a medio budget come la vicenda di un reduce instabile (Rambo, 1982), è poi proseguita per due capitoli blockbuster che hanno ridefinito il cinema action hollywoodiano (Rambo 2 - La vendetta del 1985 e Rambo III del 1988). Dopo uno stop di vent'anni, è ripartita giocando in serie B, sull'onda di un nostalgismo che permette ad attori come Sylvester Stallone di aver ancora qualcosa da dire al botteghino, a patto che ripropongano i loro cavalli di battaglia. John Rambo è uscito nel 2008, undici anni prima di Last Blood.

Aiutandoci con Boxofficemojo, andiamo a scovare quale dei capitoli abbia incassato di più nel mondo, in milioni di dollari. Per ora non calcoliamo l'inflazione.

Rambo II - La vendetta (1985) - 300.400.000

Rambo III (1988) - 189.000.000

Rambo (1982) - 125.000.000

John Rambo (2008) - 113.245.000