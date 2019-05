Rambo 5: ecco il primo teaser trailer!

"Ho vissuto in un mondo di morte. Ho visto morire la gente che amavo", sono le prime parole pronunciate dal vocione di Sylvester Stallone nell'atteso primo teaser trailer di Rambo 5 o Rambo: Last Blood (nei cinema italiani nel mese di novembre 2019), che è appena stato diffuso. Nel film, com'è noto, John Rambo si è ritirato in una fattoria, ma è costretto a tornare in azione.



E, a giudicare dalle immagini, che azione! Va detto che fa sempre un certo effetto vedere il vecchio Sly nelle vesti dei suoi personaggi più carismatici, almeno per noi nostalgici. E dunque, eccolo, pronto di nuovo a fare una carneficina dei suoi nemici!