Rambo 5 arriva nelle sale americane a settembre

Rambo 5 con Sylvester Stallone, ultimo atto della saga, ha una data d'uscita ufficiale negli States: 20 settembre 2019. Il film di Adrian Grunberg vede in azione per l'ultima volta ("Rambo Last Blood" è il titolo originale) il mitologico John Rambo, ritiratosi in un ranch e spinto di nuovo ad agire dopo il rapimento della figlia di un amico. Attraverserà il confine col Messico per vedersela con un cartello della droga.

Rambo 5 è scritto da Stallone stesso con Matthew Cirulnick, e vede nel cast anche Adriana Barraza e Paz Vega. Sly sta lavorando al suo addio al personaggio sin dal 2008, quando John Rambo è arrivato in sala e ha riscosso un discreto successo. Bisogna ammettere che il momento è propizio: il suo ritorno nei panni di Balboa in Creed e Creed II è stato assai fortunato, e Sylvester è immarcescibile.

Il film potrebbe essere un relativo successo: le riprese si sono svolte tra ottobre e dicembre, con un budget lontano da quello di un blockbuster attuale (lo stesso John Rambo fu portato a casa dallo stesso Stallone alla regia per un costo di appena 50).